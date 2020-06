Suspeito do desaparecimento de Maddie foi condenado em Portugal em dois processos distintos

O principal suspeito do desaparecimento de Maddie foi condenado, em Portugal, por desobediência e por furto, em dois processos.

O esclarecimento foi esta segunda-feira avançado pelo Ministério Público, na sequência das várias notícias que têm sido divulgadas sobre Christian Brueckner.

Sem nunca mencionar o nome, o comunicado acrescenta que há ainda cinco pedidos de localização, via cooperação judiciária internacional. Um deles contra desconhecidos, arquivado em 2006 e quatro sobre o processo Madeleine McCann.

O Ministério Público refere que tem havido uma estreita cooperação com as autoridades alemãs e inglesas e que, após a reabertura do processo, em 2013, não foram constituídos arguidos.

As investigações e as diligências prosseguem, com vista ao apuramento dos factos.