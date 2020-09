Caso Maddie. Suspeito investigado em alegado abuso de menina alemã no Algarve

Christian B., suspeito no caso Madeleine McCann, está a ser investigado por alegadamente se expor a uma criança alemã e realizar um ato sexual à sua frente numa praia portuguesa, um mês antes do desaparecimento de Maddie.

A revelação foi feita pelo procurador alemão à Sky News.

“Neste caso de 2007 é suspeito de mostrar os genitais e uma criança alemã de 10 anos. Não posso revelar se se estava a masturbar à frente da criança ou se estava apenas nu”, disse Hans-Christian Wolters ao canal britânico.

“Na Alemanha isso é considerado abuso sexual de uma criança, e é por isso que estamos a investigar. Mas ele é apenas suspeito, ainda não foi acusado, por isso não posso precisar como a investigação irá terminar. O que posso dizer é que ele está a par”.

A vítima será uma menina de 10 anos alemão que passava férias com a família na Praia da Salema, concelho de Vila do Bispo, que fica a cerca de 15 minutos de carro da Praia da Luz, de onde desapareceu Madeleine McCann em 2007.

O procurador alemão confirmou ainda que o Ministério Público está à procura de outros eventuais crimes cometidos por Christian B, mas explica que não há, para já, ligação entre este caso e o desaparecimento da menina britânica.

Quem é Christian B?

O suspeito tem antecedentes criminais relacionados com abuso sexual, ofensa à integridade física, roubo e outras contraordenações, algumas das quais praticadas durante o tempo que viveu em Portugal, entre 1995 e 2007. Foi pela primeira vez julgado por um crime sexual em 1994, quando tinha 17 anos, e condenado por abuso de menor.

O último caso relacionado com menores foi um processo de posse de pornografia infantil, em 2016.

No âmbito do caso "Maddie", o Ministério Público de Braunschweig não apresentou acusação formal contra o suspeito, apesar de ter assumido que a criança, então com três anos de idade, está morta.

O desaparecimento de Maddie

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz e o seu desaparecimento tornou-se um caso mediático à escala global.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora gasto perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.