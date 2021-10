COP26: Manifestações pelo clima em todo o mundo

A dois dias da Cimeira do Clima, em Glasgow, na Escócia, as tradicionais manifestações de todas as sextas-feiras retornam.

Os líderes mundiais vão debater as medidas tomadas por cada país ou por organizações internacionais para reverter as feridas que a Humanidade causou ao planeta.

Uma das convidadas é Greta Thunberg que, antes de Glasgow, fez uma paragem em Londres para se juntar aos manifestantes.

Na Escócia, onde vai decorrer Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, já estão ambientalistas acampados em protesto.

Na COP26, com cerimónia de abertura este domingo, há duas ausências muito notadas, a China e a Rússia.

