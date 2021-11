COP 26 começa de forma tímida e discreta

A mais importante cimeira do clima desde o Acordo de Paris começou este domingo em Glasgow, na Escócia.

As reuniões deste domingo juntaram representantes dos países signatários da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.

Os principais sinais desencorajadores para esta cimeira do clima chegaram da reunião do G2O, como conta a enviada especial da SIC a Glasgow, Carolina Reis.

O tímido acordo alcançado pelos líderes do G20 faz temer o pior em relação à COP 26.

O evento vai decorrer até 12 de dezembro.

Veja também: