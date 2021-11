As Maldivas tentam travar os efeitos das alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência das ilhas.

O objetivo passa por reverter os crimes ambientais do passado, como a chamada "ilha do lixo". Nela, todos os dias são depositadas 700 toneladas de resíduos domésticos e os maldivianos têm pedido ajuda ao mundo durante anos.

O Presidente das Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, esteve presente na COP26 para avisar que as mais de mil ilhas podem desaparecer "até ao final do século" se nada for feito.