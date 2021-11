Tuvalu e Estados Unidos em destaque na COP26

Uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos da América, e o pequeno arquipélago de Tuvalu, estiverem em destaque, esta terça-feira, em Glasgow, com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado da Oceânia a discursar dentro de água, numa alusão à subida do nível dos oceanos.

A mensagem mais poderosa do ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, um arquipélago da Polinésia ameaçado pela subida do nível da água do mar, foi um dos discursos com mais impacto mediático na COP26.

Simon Kofu falou, em nome de oito ilhas e 12 mil pessoas, em Tuvalu.

Já em Glasgow, Alexandria Ocasio-Cortez, estrela democrata da política norte-americana e a mais jovem mulher congressista, com uma presença forte nas redes sociais e uma voz ativa pelo ambiente, deu o seu apoio aos jovens de todo o mundo na luta pela defesa do clima.

Presente na cimeira do clima esteve também a porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que chamou "ameaça existencial do nosso tempo" às alterações climáticas, acrescentando que também elas são responsáveis pela discriminação de género.

Da COP26, sai também um apelo para o acesso de raparigas e mulheres à educação.