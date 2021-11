"Lantejosas" e "show off" na COP26: as críticas das organizações ambientais

As organizações não-governamentais (ONG) mostram-se céticas em relação ao compromisso que será alcançado na Cimeira do Clima. São observadoras neste processo e apontam muitas críticas à forma como a COP26 foi organizada.

Pelos corredores do centro de exposição de Glasgow têm passado todos os dias líderes mundiais, ministros, secretários de Estado, especialistas e ONG. Com a cimeira a chegar ao fim, a sociedade civil duvida do acordo final e tem pelos países mais vulneráveis.

O primeiro rascunho do acordo foi conhecido na passada quarta-feira, mas ainda há muito por decidir. A cimeira até começou com alguns compromissos, num sinal de que a situação de urgência é reconhecida. Mas, para quem já sente o impacto das alterações climáticas, estes compromissos não são suficientes.

Nestes últimos dias da COP26, as negociações entram na fase mais decisiva e intensa. O evento irá terminar com a assinatura do Acordo de Glasgow.

► Veja mais: