Biden reforça compromisso dos EUA com metas do Acordo de Paris

Com base nesta alteração de clima que se tem visto nos EUA, Biden quis “partilhar” os métodos para “enfrentar a crise climáticas com urgência e determinação” de forma a “garantir um planeta mais limpo, seguro e saudável para todos”.

“Estamos a provar que uma boa política ambiental é uma boa política económica e uma base forte para um crescimento económico prolongado, resistente e inclusivo, impulsionando progresso no setor privado, no mundo todo. As medidas que a minha Administração está a tomar colocam os EUA no caminho certo para atingir o nosso objetivo do Acordo de Paris de reduzir as emissões de 2005 em 50 a 52% até 2030”, sublinhou o Presidente norte-americano.