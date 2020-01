As obras já arrancaram com centenas de retroescavadoras a limparem o terreno onde vai nascer um hospital com capacidade para 1.000 camas e dar resposta à infeção que começou precisamente nesta cidade e que á se espalhou a outras cidades chinesas e a vários países do mundo.

Só ontem - dia do arranque das obras - foram confirmadas mais de 100 infeções na China, 70 só em Wuhan.