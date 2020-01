Mapa interativo mostra em tempo real os países afetados pelo coronavírus

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

Esta segunda-feira, autoridades de Pequim confirmaram a primeira morte na capital chinesa de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus.

A vítima mortal é um homem de 50 anos que esteve na cidade de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, no passado dia 08 de janeiro.

O mapa desenvolvido com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e a Comissão Nacional de Saúde da China, permite acompanhar em tempo real o número de casos confirmados. Especifica ainda a quantidade de pessoas infetadas em cada país.

Veja aqui o mapa em permanente atualização.

OMS aumenta nível de ameaça do coronavírus para elevado

