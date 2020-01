Vários países registaram novos casos de infeção pelo coronavírus

De acordo com a Organização Mundial da Saúde há mais de 40 casos de pessoas infetadas fora da China e o vírus já se espalhou por quase todos os continentes. Os especialistas também lembram que podem existir casos que não se conheçam, em regiões onde os doentes nem sequer tenham contactado os hospitais, ou onde a assistência médica seja menos coordenada.



Para já, tanto quanto se sabe, todas as pessoas infectadas, estiveram na região de origem do coronavírus ou em contacto com alguém que tenha vindo de lá.



A Tailândia, onde apareceu o primeiro caso fora da China, lidera a lista de países com 8 doentes confirmados. Seguem-se os Estados Unidos e a Austrália, com 5 casos.

Taiwan, Singapura, Malásia e Coreia do Sul com 4.

Japão e França registaram 3 casos, sendo França o primeiro país europeu a confirmar doentes com coronavírus.

No Vietname há 2 infectados e no Nepal e Canadá, um.



Vários países monitorizam todos os passageiros que viajam em aviões provenientes da China, para tentarem perceber se têm, ou não sintomas da pneumonia viral.



E alguns decidiram, mesmo, bloquear a entrada de quem vem da cidade de Wuhan, ou até mesmo de Hubei, a região central chinesa que tem mais de 40 milhões de pessoas em quarentena forçada.



A Mongólia, que tem mais de 4 mil e 700 quilómetros de fronteira com a China, fechou todas as passagens terrestres, para tentar travar a propagação do vírus. O Governo de Ulan Bator também ordenou o encerramento de escolas e universidades, até ao início de março, e a proibição da organização de manifestações e eventos públicos. Incluindo os desportivos.

