Alemanha regista primeiro caso de coronavírus

Depois de França, a Alemanha registou o 1.º caso de coronavírus, o que faz do país o 2.º da Europa a ser afetado.

O primeiro caso foi registado na Baviera. Trata-se de um homem que visitou recentemente a cidade chinesa de Wuhan, epicentro do vírus. O doente está isolado e sob vigilância médica.

São já vários os países afetados pelo coronavírus. É o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Tailândia, do Japão, da Coreia do Sul ou da Austrália. Muitos querem retirar os cidadãos da China e, para isso, pretendem enviar aviões já esta semana.

Em Wuhan, está a ser construído um hospital para receber exclusivamente as pessoas infetadas. Deverá estar pronto até ao próximo dia 1 de fevereiro.

O coronavírus já fez 106 mortos e há mais de 4 mil infetados.

A Organização Mundial de Saúde alterou o nível de ameaça para elevado, mas diz não haver, para já, qualquer urgência de saúde pública a nível mundial.