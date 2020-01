"Não há qualquer tipo de movimentação nas ruas, é uma cidade fantasma"

André Vitorino é treinador de futebol em Guangzhou, perto de Hong Kong, onde reside há um ano com a família. De momento, vive numa autêntica cidade fantasma, em que as ruas estão vazias mas os supermercados ficam sem produtos logo de manhã. André Vitorino tem estado em contacto com cidadãos nacionais que estão em Wuahan e garante que os portugueses que estão nesta cidade epicentro do novo coronavírus, se queixam da falta de informação por parte das autoridades portuguesas.