TAP acompanha coronavírus e está preparada para reagir

A TAP está a acompanhar o problema do coronavírus e está preparada para reagir caso seja necessário. A garantia foi dada pelo presidente do Conselho de Administração da companhia, Miguel Frasquilho, que explica que a companhia aérea irá seguir todas as recomendações das autoridades.

Esta quarta-feira, a British Airways, Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines anunciaram a suspensão dos voos para a China.

Também a companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma, anunciou a suspensão de todos os voos para a Europa. Os turistas chineses usam extensivamente os aeroportos russos como ponto de trânsito para os países europeus.

Veja também: