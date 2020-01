As medidas de proteção dos países contra o coronavírus

Muitos países têm tomado medidas drásticas para se tentarem proteger do novo coronavírus que apareceu na China e o Governo australiano pretende mandar para uma ilha remota os cidadãos que tenham de ficar em quarentena.

O vírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), já matou 170 pessoas na China e infetou mais de 7.700, a maioria na China mas já há casos confirmados em mais 18 países.

Austrália

O governo australiano defendeu esta quinta-feira o seu plano para enviar para um período de quarentena para uma ilha remota, utilizada para requerentes de asilo e criminosos condenados, os cidadãos retirados do epicentro do surto do vírus, na China.

O executivo argumenta que não existirem no continente instalações para "acomodar rapidamente o que poderão ser muitas centenas de pessoas" por um período "até 14 dias".

A Associação Médica Australiana considera que os australianos estariam melhor em quarentena no continente.

A Austrália tem sete casos de infeção.

Camboja

Em sentido contrário, o primeiro-ministro do Camboja ameaçou expulsar repórteres ou funcionários públicos que usem máscara para se protegerem do vírus, dado que ele próprio não o faz.

Para Hu Sen, os cidadãos devem manter-se calmos, porque a verdadeira doença que enfrentam é o medo, com base em informações incorretas divulgadas nas redes sociais.

O governo não tem planos para retirar os seus cidadãos da China e anunciou que não vai proibir os voos diretos entre a China e o Camboja, que regista um caso do vírus.

Japão

Qualquer pessoa suspeita de estar contaminada pode ser impedida de entrar no país, onde já foram registados 11 casos do vírus.

Rússia

Moscovo anunciou o encerramento dos seus cerca de 4.250 quilómetros de fronteira com a China para lutar contra a propagação do novo coronavírus. Também foram introduzidas restrições à concessão de vistos aos chineses.

Cazaquistão

Este país da Ásia central deixou de conceder vistos aos cidadãos chineses e suspendeu todas as ligações ferroviárias e de autocarro com a China. Os voos serão suspensos a partir de 3 de fevereiro.

Mongólia

Ulan Bator tomou até agora as medidas mais draconianas dos países da região, encerrando as fronteiras com a China e as escolas e suspendendo todas os acontecimentos públicos.

Vietname

Este país vai suspender a concessão de vistos aos turistas chineses originários da província de Hubei, exceto em casos de emergência. As pessoas suspeitas de contaminação podem ser proibidas de entrar no Vietname. Tem dois casos do vírus.

Malásia

Visitantes provenientes da cidade de Wuhan e da província de Hubei proibidos de entrar no território. Conta com oito casos confirmados da doença.

Singapura

Todas as pessoas que tenham viajado na província de Hubei não podem entrar na cidade-Estado, que tem 10 casos de infeção.

Hong Kong

A região semiautónoma recusou encerrar a sua fronteira com a China continental como pedia uma parte da população, mas fechou seis dos seus 14 pontos de passagem e os visitantes da província de Hubei estão proibidos de entrar no território.

Por precaução foram encerrados os espaços desportivos, as praias e os museus. Estão registados 10 casos do vírus.

