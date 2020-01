Autoridades chinesas acreditam que medidas de prevenção vão minimizar risco de transmissão do coronavírus

As autoridades chinesas acreditam que as medidas de prevenção implementadas vão minimizar os riscos de transmissão do coronavírus.

Para além da esterilização nos aeroportos e da verificação da temperatura dos viajantes, as autoridades aconselham ainda a utilização de máscaras de proteção em locais públicos.