Regresso dos portugueses da China é uma operação complexa que requer discrição

Os 17 portugueses que estão retidos em Wuhan vão ser retirados na sexta-feira da cidade chinesa, onde surgiu o coronavírus. Chegam a Lisboa no sábado de manhã.

No documento a que a SIC teve acesso, está marcada para o final da tarde, em Wuhan, manhã em Portugal, uma reunião no consulado geral de França. É aí que vão saber pormenores da viagem, as horas da partida do avião e as medidas de segurança a que vão ser sujeitos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros fala numa operação complexa que requer máxima discrição.

Veja também: