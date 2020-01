Reinício das aulas em Macau adiado devido ao coronavírus

O Governo de Macau decidiu esta quinta-feira que o reinício das aulas no território vai ser adiado novamente e a data será anunciada uma semana antes da reabertura das instituições de ensino superior e não superior.

Na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o representante da direção dos Serviços de Educação e Juventude indicou que esta medida inclui "várias instituições de ensino superior e não superior (ensinos secundário, primário e infantil)" e o recomeço de atividades nos "centros de apoio pedagógico complementar particulares e nas instituições de educação contínua".

Sem adiantar uma data, Kong Ngai acrescentou que durante a suspensão as escolas "devem usar meios à distância" para trabalhar e acompanhar os alunos.

O mesmo responsável adiantou que os alunos da China em instituições do ensino superior em Macau e os alunos transfronteiriços "não precisam de se deslocar a Macau" e "devem ficar em casa, até ao recomeço das aulas".

As escolas "devem cooperar" com o Governo de Macau e evitar a aglomeração de pessoas e diminuir o risco de propagação do coronavírus.

O diretor dos Serviços de Saúde de Macau, Lei Chin Ion, sublinhou que "a situação é uma grande incógnita" e é difícil adiantar quando as aulas ou as atividades sociais normais serão retomadas.

O primeiro adiamento do recomeço das aulas foi anunciado pelas autoridades de Macau em 24 de janeiro.Nessa altura, a direção dos Serviços de Educação e Juventude tinha indicado a data de 10 de fevereiro para o regresso às escolas, admitindo já então um novo adiamento.

Por outro lado, as autoridades sanitárias de Macau afirmaram que os mais recentes casos de coronavírus em Zhuhai são de pessoas que estiveram no território, estando a ser verificados os percursos desses doentes.

O chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença acrescentou que os casos registados em Zhuhai, cidade chinesa adjacente a Macau, são comunicados às autoridades do território.

Os doentes mais recentes estiveram em Macau e as autoridades estão a "verificar o percurso dessas pessoas" no território, indicou Lam Chong.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, 26 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus foram confirmados até ao momento.

Zona Económica Especial, Zhuhai situa-se na província de Guangdong (sul da China), a segunda com o maior número de casos no país: 354. A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França (primeiro país europeu a detetar casos), Finlândia e Emirados Árabes Unidos.

Veja também: