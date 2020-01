Cresce a desconfiança na Europa com o aumento de infetados pelo coronavírus

Nas últimas horas foram confirmados mais casos em França, no Reino Unido, na Rússia, na Suécia e na Itália.

Todos os países europeus estão a acelerar os planos de evacuação.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Vários países já começaram o repatriamento dos seus cidadãos de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido, e diversas companhias suspenderam as ligações aéreas com a China.

