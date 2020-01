Suécia confirma primeiro caso de coronavírus

A Agência de Saúde Pública da Suécia anunciou esta sexta-feira o primeiro caso confirmado de contágio do novo coronavírus na região de Jönköping, sul deste país nórdico.

Trata-se de uma mulher que regressou à Suécia no passado dia 24, depois de visitar a zona de Wuhan, onde foi detetado em dezembro o vírus, e que entrou em contacto com as autoridades de saúde depois de apresentar um dos sintomas, tosse, do coronavírus.

Em comunicado, este órgão público explicou que a mulher foi internada no hospital provincial de Ryhov, onde foram realizadas análises que apresentaram resultados positivos, e encontra-se isolada, embora não esteja em estado grave.

"Não é de se estranhar que exista um caso isolado, pensando no quanto viajamos, entrava nos nossos prognósticos que ocorresse [um caso]. Situações semelhantes foram identificadas noutros países", salientou a chefe de departamento desta agência, Karin Tegmark Wisell, em comunicado.

No entanto, as autoridades de saúde suecas consideram "muito baixo" o risco de contágio neste país escandinavo, o segundo na região a confirmar um caso do novo coronavírus, depois da Finlândia.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 22 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas, Índia e Rússia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Vários países já começaram o repatriamento dos seus cidadãos de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido, e diversas companhias suspenderam as ligações aéreas com a China.

A Comissão Europeia ativou na terça-feira o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a pedido da França.