Avião que vai trazer europeus da China já está a caminho de Wuhan

Já está a caminho de Wuhan, na China, o avião que vai trazer os portugueses que quiseram sair da zona onde começou o surto do novo Coronavírus.

O Airbus A380 da companhia aérea Hi Fly partiu de Paris passavam poucos minutos das onze da noite de ontem, pela hora de Lisboa, de onde vai seguir para Hanói, no Vietname- última paragem antes de seguir para Wuhan, a cidade onde surgiu o surto de coronavírus, no centro da China.

Este voo deverá ter uma duração de 3 horas, está previsto que aterre em Wuhan quando aqui forem x horas.

No aparelho seguem dois comandantes portugueses e um espanhol. Um copiloto português. Toda a tripulação é portuguesa.

A bordo segue também uma equipa médica francesa.

Esta manhã, a embaixada de Portugal deslocou-se até casa dos portugueses que vão ser repatriados, eles que foram depois para o Consulado de França, para uma reunião antes da partida para Marselha.

Falta de autorização da China para saída do grupo de europeus reteve voo em Paris

O avião que vai repatriar os europeus que estão em Wuhan, na China, ficou retido na capital francesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou que faltava a falta de autorização da China para a saída do grupo.

