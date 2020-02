O caso suspeito de coronavírus internado no Hospital São João do Porto deu negativo, mas a forma como as autoridades de saúde agiram pode ter revelado falhas graves no sistema.

O homem de 62 anos, um italiano, ficou mais de quatro horas numa ambulancia à porta da fábrica de Felgueiras onde a suspeita foi identificada.

O proprietário da fábrica alega não ter recebido qualquer instrução específica da linha de Saúde 24, a entidade que deve ser acionada em situações destas.

