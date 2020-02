OPEP e Rússia convocam reunião técnica relacionada com o coronavírus

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a congénere russa vão realizar uma reunião técnica na terça e quarta-feira, para analisar a queda do preço do petróleo, relacionado com a epidemia de coronavírus.

Segundo indicou à agência AFP uma fonte próxima da organização, o comité técnico misto vai reunir-se em Viena, capital austríaca e sede da OPEP.

Tradicionalmente, o comité técnico analisa a conjuntura do mercado petrolífero, para ajustar as quotas de produção e influenciar os preços.

O próximo encontro ministerial do grupo OPEP+ - que junta os 14 membros da OPEP e dez outras potências petrolíferas, entre as quais a Rússia -- continua previsto para 05 e 06 de março, altura em que deverão decidir se renovam os limites de produção ou se os alteram em função da conjuntura. Porém, há indicações de que a data do encontro poderá ser antecipada.

Um acordo em vigor desde 2016 limita a produção, para apoiar os preços do petróleo face à abundante oferta.

O preço do barril de petróleo Brent desceu a barreira simbólica dos 60 dólares e, num mês, perdeu 11,9 por cento, registando a queda mais significativa desde novembro de 2018.

Os investidores temem as consequências da epidemia de pneumonia viral que surgiu em dezembro na China, primeiro importador e segundo consumidor de petróleo do mundo.