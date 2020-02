Primeira morte por coronavírus fora da China

MARK R. CRISTINO

Filipinas regista morte causada pelo coronavírus, primeira vítima fora da China

Um homem de nacionalidade chinesa morreu nas Filipinas vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus de Wuhan, a primeira morte registada fora da China, anunciaram hoje as autoridades.

O paciente, que faleceu no sábado, é um homem de 44 anos que foi internado no Hospital San Lazaro, em Manila, em 25 de janeiro, indicou o Departamento de Saúde das Filipinas em comunicado.

O número de mortes pelo novo coronavírus na China subiu hoje para 304 (45 a mais que no sábado), enquanto o número de pessoas infetadas com esta doença no território chinês é de 14.380 (2.590 a mais que na véspera).

Este surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.