Autarquia de Vila do Conde cria grupo de trabalho para eventuais casos de coronavírus

A Câmara Municipal de Vila do Conde criou um grupo de trabalho para reagir a possíveis casos de infeção pelo coronavírus. O concelho acolhe a maior comunidade chinesa do país, mas as autoridades locais asseguram que não há risco acrescido.

Ainda assim, a presidente da Liga dos Chineses em Portugal teme prejuízos nos negócios.

