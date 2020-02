O voo que repatriou os 20 passageiros da cidade de Wuhan, na China, devido ao coronavírus, foi rodeado de medidas execionais de segurança sanitária.

Ao longo da operação, os membros da tripulação não tiveram contacto com pessoas do exterior, durante o tempo em que o avião esteve parqueado na pista do aeroporto, utilizaram máscaras e fatos protetores durante toda a viagem, e raramente estiveram com os passageiros.