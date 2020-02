Duas companhias de aviação dos EUA suspendem ligações com Hong Kong

Duas grandes companhias aéreas norte-americanas, United e American Airlines, anunciaram hoje a suspensão temporária dos voos com destino a Hong Kong devido à epidemia do coronavirus.



A United Airlines indicou que vai suspender as ligações com Hong Kong a partir de sábado, até ao dia 20 de fevereiro, justificando que se regista um significativo decréscimo no número de passageiros.

A American Airlines refere que já tinha decidido parar com as ligações para a Região Administrativa Especial de Hong Kong até ao próximo dia 20.

Estas duas companhias já tinham anunciado a interrupção dos voos para a República Popular da China por causa da epidemia do coronavírus que já fez 490 mortos estando contaminadas 24.300 pessoas.

Uma dezena de companhias internacionais cessaram as ligações aéreas para a República Popular da China para evitar a propagação da pneumonia viral.

A decisão sobre Hong Kong, que tem um dos aeroportos mais movimentados de todo o mundo, surge numa altura em que o território chinês também é afetado pela epidemia.

O coronavírus fez um morto na antiga colónia britânica, sul da China e, de acordo com as últimas informações, registam-se 18 casos de contaminação.

As autoridades sanitárias de Hong Kong indicaram na terça-feira que estão a tomar medidas para evitar a propagação do vírus, aconselhando os residentes a não viajarem para a China continental.



