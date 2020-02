Ministra diz que o coronavírus “pode ter consequências positivas” para as exportações

Depois de ter dito que o coronavírus "pode ter consequências bastante positivas" para as exportações portuguesas do setor agroalimentar, a ministra da Agricultura emendou estas declarações.

Em Berlim, Maria do Céu Albuquerque disse aos jornalistas que ainda não tem dados que permitam fazer uma avaliação, mas que acredita que as consequências do novo coronavírus podem mesmo beneficiar as exportações nacionais.

Disse ainda que atendendo a que é um mercado emergente, o país tem de se preparar para corresponder à ambição de reforçar as vendas e equilibrar a balança comercial.

Horas depois destas declarações, o gabinete da ministra da Agricultura emitiu um comunicado em que lamenta a interpretação que foi feita das suas palavras, ditas no âmbito de uma pergunta sobre exportações nacionais, e garante que o Governo está preocupado e solidário com as consequências do coronavírus.