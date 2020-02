Porque é que quem chega da China não é rastreado em Portugal?

Os testes são feitos à saída da China e, só em casos excecionais, é que as análises são repetidas em Portugal.

Os quatro casos suspeitos de Coronavírus em Portugal deram todos negativos.

Os 20 cidadãos que chegaram no domingo da cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus continuam isolados no Hospital Pulido Valente e no Parque da Saúde em Lisboa.

