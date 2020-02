Portugueses que chegaram da China estão “estáveis”

A diretora-geral da Saúde fez um ponto de situação do grupo de repatriados da China no fim de semana. Graça Freitas diz que estão bem, nenhum desenvolveu sintomas e as condições em que estão em isolamento foram melhoradas.

O grupo está em isolamento, onde terá de permanecer num total de 14 dias, e não pode receber visitas. Na segunda-feira, os testes a que foram submetidos à chegada deram negativo para o novo coronavírus.

