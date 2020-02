A diretora-geral da Saúde disse esta quinta-feira que os repatriados podem pedir psicólogos se assim o desejarem.

Graças Freitas revelou ainda que as 20 pessoas vão repetir, pela segunda vez, os exames no final do período de isolamento. Até lá, vão poder, por exemplo, frequentar um espaço exterior que lhes está reservado e sempre com máscara.