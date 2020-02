“A senhora tinha regressado da China e desenvolvido sintomas”

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explica que a senhora tinha regressado da China no dia 3 de fevereiro e desenvolvido sintomas no dia 6. Estava internada no hospital Curry Cabral, em isolamento, à espera do resultado das análises.

Graça Freitas explica ainda que esta análise negativa é definitiva e que já não serão necessárias as medidas de isolamento e contenção.

