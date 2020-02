Número de mortes provocadas pelo coronavírus ultrapassa 1000

O novo coronavírus é responsável pela morte de 1016 pessoas e há 42.600 infetados na China.

Ontem atingiu-se o recorde diário de mortes na província de Hubei, no centro da China, com 103 óbitos num só dia.

Mas o número de infetados foi 20% abaixo dos registados na véspera, o que pode significar que a propagação está a acalmar.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.