Os super transmissores de coronavírus

Segundo os médicos cada doente com coronavírus infeta em média 2,6 pessoas. Mas há casos que mostram taxas muito superiores, são os chamados super transmissores. O sistema imunitário dos doentes é a explicação.

No caso de um sistema imunitário enfraquecido, os doentes podem desenvolver uma maior carga viral e por isso infetar mais pessoas.

Terá sido o que aconteceu com um doente chinês internado a 7 de janeiro. Depois de intervenção cirúrgica para retirar um tumor, acabou por infetar pelo menos 16 funcionários do hospital em Wuhan e 4 doentes que estavam no mesmo serviço.

O outro supertrasmissor identificado é um britânico de 52 anos. Neste caso o doente terá um sistema imunitário muito resistente e por isso os sintomas demoraram mais tempo a manifestar-se. Steve Walsh esteve em Singapura entre 20 e 22 de janeiro e foi infetado. Viajou depois para França. Esteve vários dias num chalet com amigos numa estância de esqui no Monte Branco. Pelo menos 11 pessoas ficaram infetadas.

Regressou Reino Unido a 28 de janeiro, sem qualquer sintoma de coronavírus, frequentou pubs e outros locais públicos a acabou por ir ao hospital de Brighton apenas por precaução. Os primeiros sintomas manifestara-se a 6 de fevereiro. Dois médicos foram infetados e o hospital acabou por ser encerrado. Steve Waslsh foi tranferido para um hospital de Londres onde vai continuar em quarentena.

Veja também: