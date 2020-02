Coronavírus: Vietname coloca província com 10 mil pessoas em quarentena

O número de casos confirmados de coronavírus fora da China não está a alastrar-se de forma dramática. A garantia foi dada esta quinta-feira pela Organização Mundial de Saúde.

A exceção é o navio cruzeiro atracado no Japão, onde foram registados mais 44 casos, elevando para 219 as infeções a bordo.

A primeira quarentena em massa registada fora da China foi no Vietname, onde uma localidade com cerca de 10 mil pessoas teve de ser isolada. A ordem foi dada pelo Ministério da Saúde vietnamita, depois de registados seis casos na região, todos eles com origem numa trabalhadora que tinha estado em formação em Wuhan, na China.

