Impacto do coronavírus na economia preocupa o FMI e Bruxelas

O FMI e a Comissão Europeia estão preocupados com o impacto do coronavírus nas economias.

Apesar de ser impossível prever para já as consequências, Washington e Bruxelas vão avisando que podem ser ainda mais graves do que as causadas pela última grande epidemia da SARS.

O FMI antecipa uma forte queda e uma rápida recuperação, mas que o impacto ainda é impossível de quantificar.

Veja também: