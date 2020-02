Avião português vai repatriar mais cidadãos europeus da China

Saiu esta terça-feira um avião de Portugal para fazer o repatriamento de mais cidadãos europeus que querem deixar a China.

O avião da companhia aérea portuguesa Hi Fly saiu às 14H00 do aeroporto de Beja. A primeira escala é em França, com paragem para a entrada de médicos, autoridades e técnicos de saúde.

O Airbus A380 tem como destino o Vietname. Será a partir daí que irá fazer o repatriamento dos cidadãos europeus.

Esta é já a segunda vez que o airbus A380 é fretado a pedido do Governo francês com a missão de resgatar cidadãos que correm o risco de contágio pelo coronavírus.