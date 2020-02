Irão anuncia primeiros casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus

As autoridades iranianas confirmaram hoje a existência de dois casos de coronavírus Covid-19, os primeiros registados neste país, anunciou a agência de notícias semioficial ISNA.

A informação não adianta a nacionalidade das duas pessoas infetadas pelo vírus, mas cita um responsável do Ministério da Saúde do país, Kiyanoush Jahanpour, dizendo que "nos últimos dois dias, foram detetados alguns casos suspeitos do novo coronavírus".

Jahanpour também não referiu quantas pessoas são suspeitas de ter o vírus, adiantando apenas que os dois casos confirmados foram detetados na província central de Qom.

O coronavírus Covid-19, que apareceu no final de 2019, em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei (centro) causou 2.004 mortos na China continental e mais de 74 mil infetados em todo o mundo.

Fora da China continental, há a registar dois mortos em Hong Kong, um morto nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 45 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.