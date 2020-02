A cidade norte-americana de São Francisco declarou estado de emergência local por causa do novo coronavírus, apesar de ainda não haver casos confirmados na zona.



As autoridades decidiram tomar a medida no sentido de se prepararem para a possível chegada do surto.

Até agora surgiram 14 casos de coronavírus nos Estados Unidos.

O país repatriou também 43 cidadãos infetados. Uns estavam no cruzeiro Diamond Princess e outros na China.