António Costa recomenda que se evitem viagens de finalistas na Páscoa

Questionado esta quinta-feira em Bragança sobre os riscos de contágio em Portugal pelo coronavírus, o primeiro-ministro recomenda que se sigam as orientações da Direção-Geral de Saúde e que se evitem alarmismos.

António Costa afirma que, pela inexistência se casos positivos do Covid-19, não se justifica encerrar escolas ou “medidas do género”. Ainda assim, e seguindo uma sugestão do ministro da Educação, o primeiro-ministro recomenda que se evitem viagens de finalistas na Páscoa.

Há sete casos suspeitos do Covid-19 em Portugal. Os resultados estão ainda em avaliação e devem ser conhecidos esta quinta-feira.

