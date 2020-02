Escolas aconselhadas a avaliar riscos de visitas de estudo devido ao coronavírus

A um mês das férias da Páscoa, muitas viagens programadas pelos estudantes finalistas já com estadia e transporte pagos representam cada vez um maior risco com a rápida propagação do coronavírus pelo mundo.

A Confederação Nacional das Associações de Pais diz que as viagens de finalistas para as férias da Páscoa devem ser canceladas.

O primeiro-ministro, António Costa, também recomenda ponderação e diz que no momento se deviam evitar as viagens dos estudantes a destinos onde há já confirmados casos de coronavírus.

