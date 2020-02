Facebook cancela conferência de programadores devido ao coronavírus

A Facebook anunciou esta quinta-feira o cancelamento da sua conferência anual de programadores, prevista para o início de maio, por causa das inquietações crescentes em torno da propagação da epidemia do novo coronavírus.

"É uma decisão muito difícil de tomar, porque a 8.ª conferência F8 é um acontecimento incrivelmente importante para a Facebook (...), mas a prioridade é a saúde dos nossos parceiros e empregados", segundo um comunicado da empresa de rede social.

Os dois dias de conferência vão ser substituídos por sessões locais e "conteúdos vídeo difundidos em direto".

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus Covid-19 é de mais de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por cerca de 50 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registou 25 casos suspeitos de infeção.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

Veja também: