Número de infetados com coronavírus em França duplicou nas últimas 24 horas

O número de infetados com o novo coronavírus em França duplicou nas últimas 24 horas, passando para 38 casos confirmados às 19:00 (18:00 em Lisboa) contra os 18 da véspera, anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran.

Os números podem, contudo, mudar face às investigações em curso, acrescentou o governante numa conferência de imprensa.

Entre os novos casos detetados surge o de um grupo de 12 pessoas relacionadas com dois pacientes identificados na quarta-feira em Oise, perto de Paris.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de mais de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por cerca de 50 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registou 25 casos suspeitos de infeção.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.