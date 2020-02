Sobe para 6 número de casos confirmados de coronavírus no Iraque

O número de casos de coronavírus no Iraque subiu para seis, o último infetado foi detetado esta quinta-feira em Bagdade. Face ao aumento da procura e à consequente subida dos preços, o ministério da Indústria do país começou a fabricar máscaras para distribuir aos cidadãos de forma a ajudar a conter a propagação do vírus.

Esta quarta-feira, o país proibiu reuniões públicas e as viagens de e para nove países.

Veja também: