Trump admite colocar restrições nas fronteiras devido ao Covid-19

Em conferência de imprensa, Donald Trump garantiu que, caso seja necessário, colocará restrições nas fronteiras para impedir a entrada de pessoas de países afetados pelo surto de coronavírus.

O Presidente norte-americano alerta que está em causa a saúde mundial, e que tem tudo “sob controlo”.

Estados Unidos detetam primeiro caso de contaminação local

Os Estados Unidos detetaram o primeiro caso de contaminação local pelo coronavírus Covid-19, com o número de infetados a aumentar para os 60.

O paciente em questão, que não viajou recentemente para o exterior nem esteve em contacto com um caso de coronavírus confirmado, vive no norte do estado da Califórnia, de acordo com o jornal Washington Post, que citou informações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano.

De acordo com o diário, os funcionários do CDC começaram a rastrear os contactos mantidos pela pessoa afetada para descobrir como pode ter sido infetado e quem mais poderá ter sido exposto.

