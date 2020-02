Coronavírus: Valência cancela atos extradesportivos e adia homenagem a David Villa

O Valência cancelou todos os atos extradesportivos da equipa de futebol e adiou o jogo de homenagem ao ex-jogador David Villa, devido à epidemia do coronavírus Covid-19, anunciou esta sexta-feira o clube da liga espanhola.

"O Valência decidiu, de acordo com as recomendações dadas pelas autoridades sanitárias regionais e nacionais, aplicar medidas preventivas, cancelando todos os atos, reuniões e encontros públicos em espaços fechados que representem risco para os jogadores, técnicos e funcionários do clube", informa um comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet.

A habitual conferência de imprensa do treinador Albert Celades antes do encontro da liga espanhola, com o Bétis, "assim como todas as iniciativas prévias e posteriores" ao jogo de sábado, em Valência, estão entre os atos cancelados pela equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Para cumprir as recomendações das autoridades sanitárias sobre medidas preventivas de contágio do coronavírus, o Valência, "em acordo com David Villa", decidiu adiar o encontro de homenagem ao antigo jogador, previsto para se realizar antes da partida com o Bétis.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.