Presidente da Mongólia em quarentena durante 14 dias após visita à China

O Presidente da Mongólia, Khaltmaa Battulga, passará 14 dias em quarentena como medida de precaução após ter realizado uma visita oficial à China, onde começou o surto do novo coronavírus (Covid-19), informou a agência de notícias mongol Montsame.

Battulga, o primeiro chefe de Estado a visitar a China desde o início do surto epidemiológico em dezembro, anunciou que o seu país enviará 30.000 ovelhas para a China como demonstração de solidariedade com o povo chinês.

Durante a visita oficial, que ocorreu na quinta-feira, Battulga encontrou-se com seu homólogo chinês, Xi Jinping, e expressou o seu apoio ao povo chinês, elogiando os esforços do país vizinho para controlar a epidemia do novo coronavírus, acrescentou esta sexta-feira a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Depois de reunir-se com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, Battulga retornou na própria quinta-feira à Mongólia, onde toda a comitiva oficial que visitou a China passará 14 dias isolada por precaução, segundo a Montsame.

Por seu lado, Xi Jinping disse que a China está a realizar "todos os esforços para combater" a epidemia e que a visita trouxe "conforto e apoio", refletindo também a "profunda amizade" que existe entre os dois povos.

Até o momento, a Mongólia não confirmou algum caso de Covid-19 no seu território.

