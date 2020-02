Costa pede que se evite "alarmismo desnecessário"

António Costa fez questão de reafirmar, ao início da tarde, que há que manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus covid-19, mas o que queria mesmo afirmar era que há que "evitar alarmismo desnecessário".

A resposta surge depois da manchete do Expresso, em que se fala de um cenário de 1 milhão de infetados.

O Primeiro-ministro quis realçar que "é preciso que não se confunda o que são cenários com o que são previsões".

Já depois do esclarecimento da Diretora-Geral da Saúde sobre esta matéria, António Costa acrescentou que "as autoridades trabalham naturalmente com cenários para prepararem aquilo que tem que ser preparado para o caso de alguma eventualidade, o que não pode ser confundido com o que vá acontecer".