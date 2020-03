Museu do Louvre fecha por tempo indeterminado por causa do Covid-19

O Museu do Louvre, em Paris, não abriu portas este domingo na sequência do coronavírus.

De acordo com a imprensa francesa, os funcionários estiveram reunidos para discutir a epidemia com a gerência e o médico da equipa.

"Houve uma reunião entre os funcionários do museu e a direção sobre a situação sanitária e as medidas de prevenção relacionadas com o coronavírus, por isso houve um adiamento da abertura", informou o museu nas redes sociais.

Não se sabe até quando é que museu vai estar fechado.

Veja também: