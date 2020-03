20 funcionários da Póvoa de Varzim isolados por terem tido contato com Luís Sepúlveda

A mulher do escritor Luís Sepúlveda não está infetada com coronavírus. Carmen Yañez também estava internada com sintomas gripais, mas as análises deram negativo.

O escritor chileno continua internado num hospital em Gijón em estado grave, mas estável.

Na Póvoa de Varzim, onde Sepúlveda esteve seis dias, cerca de 20 pessoas estão em isolamento. A Porto Editora tem também quatro funcionários em quarentena.

